¿Cómo hacer que un huevo no se rompa?

CIENCIA CON MARRON

Marron os ha traido dos experimentos en la ciencia de El Hormiguero, uno que no enseña la resistencia del cuarzo con el que Carlos Sobera ha probado a fundir vídrio y otro que no explica como lanzar un huevo e intentar que no se rompa. Para ello utiliza el huevo de Pablo, ¿Habrá conseguido Pablo Motos salvar su huevo?