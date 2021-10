Así es el primer traje que ayuda a mejorar la movilidad de personas con trastornos neurológicos

En 'El Hormiguero 3.0' tenemos un compromiso con la innovación. Siempre que hay algo nuevo y que es importante para la vida cotidiana lo traemos esté donde este. En exclusiva, hemos traído el primer traje que hay en el mundo que ayuda a mejorar la movilidad de las personas que tienen trastornos neurológicos como el Parkinson, parálisis cerebral o dolores crónicos entre otras muchas dolencias.

Una de las personas que trabajan en la empresa que ha creado este traje ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para explicarnos todo el proceso. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Personas que han venido:

Rickard Nilsson. Atleta paralímpico y experto en software.

Nicolas Abboud. CEO de Exopulse

Laura Avila. Terapeuta de Ottobock

Iris Jimenez. Representante de Ottobock

El Exopulse Mollii Suit de Ottobock se trata de un traje de electroestimulación que puede mejorar la movilidad de las personas afectadas por un ictus o parkinsonismo. Es un producto sanitario de asistencia personal utilizado para la electroestimulación transcutánea de baja frecuencia de todo el cuerpo. Está diseñado para reducir la espasticidad, activar la musculatura y aliviar el dolor crónico asociado, todos ellos síntomas comunes de la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, el ictus, lesiones en la médula espinal y otros trastornos neurológicos que pueden provocar este tipo de síntomas.

Se trata del primer traje de neuromodulación del mundo y está basado en el principio de la inhibición recíproca, asegurando la relajación de músculos espásticos a la vez que facilita la activación de músculos débiles. El efecto combinado permite a sus usuarios disfrutar de una vida diaria más activa y con menos dolor.

Los 58 electrodos incrustados a través de todo el traje estimulan los músculos antagonistas de los músculos espásticos. Por medio de un mecanismo reflejo natural llamado inhibición recíproca, el músculo espástico se relaja. Esta estimulación neuromodular es una técnica no invasiva y no farmacológica con unos efectos secundarios limitados en comparación con otros tratamientos invasivos o farmacológicos conocidos contra la espasticidad. También alivia el dolor crónico asociado gracias a un mecanismo de “teoría de la compuerta de control del dolor”.

Hasta la fecha se han realizado varios estudios clínicos en hospitales de renombre como el Karolinska Institutet de Suecia o el Hvidovre Hospital de Dinamarca, mientras que hay en marcha nuevos estudios con el Hôpital Henri Mondor y la Clínica Mayo.

Se debe consultar con un médico antes de iniciar un tratamiento con el Exopulse Mollii Suit para evitar posibles contraindicaciones. Su uso recomendado es de 1 hora cada dos días en caso de espasticidad y de 1 hora cada día en caso de dolor crónico asociado, salvo en caso de una prescripción facultativa diferente y, preferiblemente, en combinación con fisioterapia, entrenamiento o actividad. Puede cargarse previamente con programas estándar basados en el diagnóstico del paciente y también puede adaptarse a las necesidades individuales del paciente.

Está disponible en 37 tallas, a partir de los 2 o 3 años de edad, incluidas tallas anchas infantiles, hasta la talla 5XL para hombres y mujeres.

Rickard Nilsson

Rickard Nilsson, de 33 años de edad, nació en Uppsala, Suecia. Es ingeniero mecánico y tiene un máster en mecatrónica por la KTH (Royal Institute of Technology) de Estocolmo. En 2012 realizó su proyecto de tesis en la Universidad de California en Berkeley.

Ha trabajado como desarrollador de software durante nueve años y tiene su propia empresa de consultoría.

En 2012 se aficionó al frame running, y compitió durante un par de años, pero al no ser todavía deporte olímpico, en 2014 se pasó al paraciclismo. Competió por Suecia en los Juegos Paralímpicos de Río de 2016 y quedó en quinto lugar en la prueba de tiempo. 2017 fué su temporada más exitosa con tres medallas de oro en las copas del mundo, y una de plata y una de bronce en los campeonatos del mundo.

Comenzó a usar una versión anterior del traje en 2010-2011 tras ver en la televisión sueca a Fredrik Lundqvist, su inventor, y ponerse en contacto con él.

“Siempre me he esforzado por vivir una vida lo más normal posible, tratando de manejar la mayor parte posible de la vida diaria por mi cuenta. El traje Exopulse me ayuda a conseguirlo, ya que hace que mi cuerpo esté más relajado y sea más fácil de controlar. Es un poco complicado describir exactamente lo que se siente al usar el traje Exopulse, pero la mejor explicación que puedo dar es que hace que mis músculos sean más fáciles de controlar y eso le da a mi cerebro algunas oportunidades para descansar, ya que no tiene que concentrarse tanto para controlar mi cuerpo.”