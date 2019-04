Ya tenemos los ganadores para ver en La Mente del asesino

En la Mente del Asesino es un trepidante thriller de acción que narra la historia del investigador de homicidios y psicólogo Alex Cross (Tyler Perry), protagonista de las exitosas novelas de James Patterson, en su intento de dar caza al asesino en serie Picasso (Matthew Fox). Pero cuando el peligroso juego del gato y el ratón entre los dos hombres pasa a un terreno personal, Cross ve desafiadas sus convicciones morales y su resistencia psicológica.

En la Mente del Asesino relanza la saga que empezó con La hora de la araña (Along Came A Spider) y El coleccionista de amantes (Kiss the Girls). La trama se remonta a los orígenes de Alex Cross como investigador del Departamento de Policía de Detroit, donde trabaja en colaboración con su amigo Tommy Kane (Edward Burns) y la investigadora Monica Ashe (Rachel Nichols), asignada al caso de Picasso. El gran objetivo del asesino en serie parece ser Giles Mercier (Jean Reno), empresario de una multinacional con sede en Detroit. Pero lo que parecía obvio resulta no serlo tanto cuando Cross intenta meterse en la mente de Picasso para prever sus movimientos y descubre los violentos instintos que el asesino provoca en él.