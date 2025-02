La nueva rutina de Tamara Falcó: desde despertarse a las 5 de la mañana, hasta hacer ejercicios cerebrales

Tamara Falcó ha desvelado en El Hormiguero su nueva rutina con la que ha comenzado el 2025 y es que vio que Eugenia Silva se levantaba a las 5 de la mañana y dijo... "si ella se levanta a las 5 de la mañana yo lo puedo intentar", cuenta entre risas.

Su idea principal era hacer deporte, pero ha reconocido que no es capaz: "No soy capaz de hacer nada hasta las 8 de la mañana", confiesa. Ella admite que es un proceso y que por ahora solo toma café.

Pablo Motos ha hecho un seguimiento de su día: "Me levantó, me preparo el desayuno, saco a los perros..", admite. ¡Todo menos deporte! Eso sí, lo que hace son ejercicios cerebrales: "No es ninguna tontería, veo una película mientras me ponen un casco", señala.

Los colaboradores no han dejado de preguntarse qué hace a las 5 de la mañana... ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!