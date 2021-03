Danna Paola explica por qué pensó que le caía mal a los españoles

"Pensé que le caía mal a los españoles", reconoce Danna Paola cuando recuerda sus primeros días en España. Lo explica muy bien a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0'. "Al principio yo creía que le caía muy mal a los españoles porque los latinos le damos muchas vueltas a las cosas y aquí no. Te dicen que no a algo y es así. Fue todo un aprendizaje para mi aprender a decir que no".

Otro de los 'problemas' de Danna Paola a su llegada a España fue su costumbre de hablar en 'spanglish'. "La gente me decía pero ¿qué estás diciendo? Tuve que adaptarme a las palabras y a la manera de expresarme".

Danna recuerda con humor algunas de las palabras y expresiones que más acababa diciendo al principio de llegar a España: "el 'joder' se me pegó muchísimo o 'guay', 'me flipa o niñato", son algunas de las palabras que más acabó usando Danna.