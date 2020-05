Nuria Roca, 'decepcionada' con su cambio de look: "Ayer estaba más contenta"

Antes de comenzar con la particular tertulia en la mesa de 'El Hormiguero 3.0', Pablo Motos ha querido hablar con Nuria Roca sobre su cambio de look: "Te has puesto rubia".

La colaboradora ha ironizado sobre el resultado obtenido y Juan del Val ha contando cómo llegó a casa tras ir a la peluquería: "Es drama".

Roca cree que se tiene que ir acostumbrado y ha aclarado que "nosotras tenemos un relación amor-odio con los peluqueros y las peluquerías".

"De camino a casa ya dudas y por la noche te das cuenta de que te has equivocado", se lamentaba Nuria ante sus compañeros.

Además, ha añadido que "no conozco a nadie que haya salido de la peluquería sin haber llorado alguna vez".