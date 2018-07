Las mejores imitaciones de Carlos Latre en 'Tu cara me suena'

1. Freddy Mercury

Carlos Latre se mete en la piel del genial Freddie Mercury, vocalista de Queen cantando su canción 'I want to break free'.

2. Baccara

Ángel Llàcer y Carlos Latre imitan al dúo Baccara y cantan 'Parlez-vous français' demostrando sus grandes dotes de imitación.

2. Juan y Junnior

Shaila Dúrcal imita a su padre en la gala final de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Carlos Latre se sube al escenario junto a su compañera y ambos interpretan 'La caza', de Juan y Junior. La actuación transporta al público a los años sesenta y llena el ambiente de nostalgia.

3. Kiss

Carlos Latre, Ángel Llácer, Manel Fuentes y Mónica Naranjo se pintan de blanco y negro y cantan 'I was made for loving you' y 'Rock & Roll all nite' del grupo Kiss.

4. Los Pecos

Ángel Llácer y Carlos Latre se ponen al otro lado del burladero para interpretar un mix de Los Pecos.

5. Village People

Manel Fuentes, Mónica Naranjo, Ángel Llácer, Carlos Latre y Marta Sánchez imitan a los Village People. Juntos cantan dos de sus canciones más conocidas: 'In the navy' y 'YMCA'.

6. Anuncio Lotería de Navidad

Manel Fuentes hace de Rafael, Mónica Naranjo de David Bustamante, Carlos Latre de Montserrat Caballé, Ángel Llácer de la Niña Pastori y Marta Sánchez de ella misma.