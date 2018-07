Pablo Motos: "Tenemos la intención de hacer la mejor temporada de todas"

El espacio presentado por Pablo Motos finalizó su segunda etapa en Antena 3 como programa líder de la las televisiones comerciales en su franja con una cuota media de 11,3%.

Bradley Cooper, Miguel Bosé, Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Víctor Valdés, Hugo Silva, Raphael, Dani Martín, Mario Casas, Channing Tatum y Jamie Foxx serán algunos de los primeros en acudir a divertirse a El Hormiguero 3.0.

LAS NOVEDADES DE LA TEMPORADA

Save The Music

¿Qué pasaría si hoy naciese un pintor de la talla de Velázquez o un pianista como Mozart? ¿Tendrían alguna oportunidad de darse a conocer en un mundo tan competitivo? ¿Contarían con ese `toque de suerte´ necesario para poder demostrar tu talento a cientos de personas, para triunfar?

Con la crisis parece que la música sea algo prescindible y no es cierto. Una de las mejores cosas que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de emocionarnos y crear belleza. Por eso, EL HORMIGUERO 3.0 quieren ayudar a jóvenes, aún desconocidos, y que solo necesiten un escenario en el que demostrar lo que valen, un público al que mostrar su don. Para ello, contará con dos colaboradores especiales de fama internacional, dos grandes del mundo de la música: Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

Ellos mismos nos presentarán a jóvenes que les han conquistado, que hayan conocido tal vez por casualidad, por internet, por una maqueta que llegó a sus manos... Miguel Bosé será el primero en hacerlo en el estreno de la temporada. Este mismo lunes día 2 nos presentará a Alejandra de Gregorio, una compositora y cantante de tan sólo 16 años. ¿Conquistará Alejandra el corazón y los oídos de Trancas y Barrancas?.

Secretos del Cerebro

Esta temporada EL HORMIGUERO 3.0 contará con uno de los mayores expertos del planeta en la investigación del cerebro, el neurólogo español, Álvaro Pascual Leone. Profesor en la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual es el número uno del mundo en estimulación cerebral no invasiva y ha conseguido grandes resultados en el tratamiento de la depresión, Parkinson, autismo y accidentes cerebro-vasculares.

Con él, viviremos los experimentos más recientes que se han hecho con el cerebro y que van a cambiar el mundo. ¿Se puede cambiar la voluntad de una persona con la electroestimulación? La respuesta es SÍ. No es ciencia-ficción, es ciencia.

El Hormiguero Tour

El pasado mes de mayo, EL HORMIGUERO 3.0 hizo historia rodando en Londres un programa especial con Will Smith y su hijo Jaden. Para ello, se reconstruyó en la capital anglosajona un plató idéntico al de Madrid y se desplazó a todo el equipo técnico, artístico y científico. Una fantástica experiencia con la que se logró un récord de audiencia (17,9% de share y más de 3 millones de espectadores) y que se ha decidido repetir durante esta temporada.

Durante este año, algunas de las principales capitales europeas serán sede temporal de EL HORMIGUERO 3.0 y Trancas y Barrancas sus peculiares turistas. Un Hormiguero viajero que, probablemente, también acabe animándose a cruzar las fronteras europeas y otear nuevos destinos.

¡Mamá, llama!

Después de un riguroso casting con madres de todo el mundo, Pablo Motos ha fichado a la suya "La Amelia". Ella, finalmente, ha accedido aunque sea sólo para que su hijo le llame una vez a la semana. Ejercerá de jueza, consejera y, sobre todo, de lo que le dé la gana, que para eso es la madre del jefe.

El reportero europeo

¿Es cierto que el resto de los europeos son tan civilizados y desarrollados como creemos los españoles? ¿Por qué nos miran por encima del hombro? ¿Por qué son más altos? ¿Es cierto que los alemanes son tan trabajadores y eficientes como nos cuentan? ¿Y que los franceses son tan sofisticados como presumen? ¿De verdad los ingleses son puntuales? El reportero europeo les va a poner a prueba y ya adelantamos que la verdad va a doler... ¡A ellos!

Gente que está cambiando el mundo

Mientras no paramos de quejarnos de lo mal que está todo, hay gente que está cambiando el mundo, personas más o menos conocidas que con sus descubrimientos y experiencias están consiguiendo grandes avances y ¡les queremos conocer!.

Este año visitarán el plató de EL HORMIGUERO 3.0, personas tan interesantes como Steve Wozniak, co-fundador de Apple con Steve Jobs y creador del primer ordenador personal; Juan Ruiz, un ciego que con el mismo sistema de los murciélagos (la ecolocalización) es capaz de averiguar cualquier objeto que tenga delante; o John Underkofler, el hombre que ha convertido en realidad la interface de MinorityReport.

Anna Simón estrena doble sección

Anna Simón, después de conseguir los mejores chollos en las rebajas, vuelve con dos secciones: “Las formas más originales de…”, en la que convertirá tareas cotidianas en actos estrafalarios, como planchar perfectamente con un libro y un secador o hacer palomitas con un puntero láser. Y “Anna te sana”, donde recopilará los últimos y más sorprendentes consejos de salud avalados por médicos. ¿Puedes hacer desaparecer tus gases en segundos y tener un vientre plano… de verdad?.

Hay una bronca para ti... de Santiago Segura

Si hay algo que sabe hacer Santiago Segura es decir verdades como puños… aunque duela. ¿Tu hermano ronca? ¿Tu marido siempre cuenta los mismos chistes y has perdido la ilusión de vivir? Santiago Segura se lo dirá delante de toda España. El afectado se compinchará con Santiago para traer de público al causante de sus males sin que éste lo sepa. La víctima se enterará en directo de que Santiago Segura… Tiene una bronca para él.

Clases de inglés con Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo empezó a dar clases de inglés durante el desarrollo de un reallity show y queremos que siga aprendiendo por si hay que mandarlo a Inglaterra a arreglar lo del Peñón. Mario estudiará con nuestro profesor y luego vendrá al plató a enseñarnos lo que ha aprendido ¡Si Mario puede, todos podemos!

La aplicación del pánico

Hay una realidad común e indiscutible para todos nosotros: tenemos aplicaciones de móvil por encima de nuestras necesidades. Juan y Damián enseñarán las más absurdas que existen, como la aplicación para ponerte moreno con el móvil o la aplicación para saber si el melón está en su punto. Con esta última ya han aportado su primera conclusión empírica: "No lo sabe tu madre, lo va a saber el móvil".

Ay, qué mono

Los más pequeños de la casa seguirán teniendo un hueco especial en el programa. Nuestro "especialista" en niños, Jandro, traerá bebés de 6 meses con los que hará diferentes performances como cuadros vivos, bricolaje casero o experimentos divertidos mientras duermen. El habitualmente alborotado plató del programa, no tendrá más remedio que convertirse por unos minutos en un auténtico remanso de paz. ¿Cómo será hacer un Hormiguero en susurros?

La magia cómica de Jandro y la inocencia de sus cámaras ocultas también seguirán haciendo las delicias de pequeños y mayores. Y "de mago a mago", Jandro seguirá convirtiéndose en la mano derecha de Yunke y su "magia espectacular". Sólo ellos son capaces de hacer desaparecer a Pablo en riguroso directo y que nadie descubra su secreto.

La BoyBand de EL HORMIGUERO 3.0

Carlos Jean será otro de los aliados del programa en esta temporada tan musical. Como experto cazador de talentos, Pablo Motos le ha encomendado una divertida tarea: crear la BoyBand del programa; un grupo musical joven, con ritmo y mucho `buen rollo´ que se convierta en portada de todas las carpetas de las adolescentes.

Durante esta temporada, Carlos Jean mostrará todo el proceso desde dentro: los castings por diferentes ciudades españoles, la selección, los ensayos, los bailes y el resultado final... ¡ya sea exitoso o catastrófico". El jurado, compuesto por Mario Vaquerizo, Jorge Salvador y Carlos Jean decidirá quiénes son los ganadores. Sólo pueden quedar los cinco mejores.

La ciencia con Marron

¿Se pueden comer galletas con nitrógeno líquido? No lo intentéis en casa, como decimos siempre, ya está Marron dispuesto a intentarlo por todos nosotros en El Hormiguero. Las insólitas ideas del equipo de ciencia del programa seguirán poniendo a prueba la integridad física de nuestro colaborador más despreocupado y provocando las carcajadas de invitados y espectadores.

Grandes Acciones del Hombre de Negro

El Hombre de Negro intentará el más difícil todavía con su "Arte a lo bestia", los espectaculares efectos dominó creados con los más variopintos materiales. No será lo único con lo que vuelva a ponernos los pelos de punta. Seguirá intentando comprobar en directo "qué pasaría si..." tiras un vehículo sobre una cuchilla gigante, subes un coche encima de 900 huevos o si... Mejor no dar ideas para que el Hombre de Negro no intente llevarlas a cabo multiplicadas por mil o envueltas en dinamita.

Los Neopalabros de Luis Piedrahita

El castellano es un idioma muy completo pero ¿a quién no le ha hecho falta alguna vez una nueva palabra, capaz de sintetizar un cúmulo de insólitas situaciones o momentos? Luis Piedrahita, nuestro falso lingüista, nos ayudará a encontrar ese neopalabro que se ajuste exactamente a nuestro momento vital.

Los reportajes extremos de Vaquero

Podríamos haber contratado un buen reportero pero necesitábamos amortizar a Vaquero. Sólo él va a la Pasarela Cibeles y pregunta por neumáticos o viaja a Londres a grabar con Will Smith e intenta ligarse a todas las entrevistadas. Los monólogos y los reportajes extremos de Vaquero seguirán formando parte imprescindible del programa, no informa pero divierte como pocos.

Éxito también en la red

El Hormiguero 3.0sigue imbatible en la red, donde cuenta con más de 870.000 seguidores en Facebook y 1.375.000 followers en Twitter. Además, la página oficial del programa en antena3.com- antena3.com/elhormiguero- es una de las más visitadas de la cadena, al igual que su Flickr -http://www.flickr.com/elhormiguerotv/- donde cada noche, nada más terminar la emisión, se suben las mejores fotos del día.

Una interactividad y diálogo con los espectadores del programa al que siempre se ha dado una relevancia especial, intentando dar respuesta a todas las solicitudes y consultas online. Los espectadores podrán enviar 'las frases de niños', sus propuestas para elegir a los próximos invitados o participar en el programa dentro de las nuevas secciones de esta temporada.

antena3.com contará también con entrevistas exclusivas con los colaboradores, making ofde los programas, vídeos de los ensayos y sorteos de entradas para acudir como público.

Además los internautas tendrán disponibles los programas completos para verlos después de su emisiónEl formato presentado por Pablo Motos no sólo cuenta con el respaldo de la audiencia desde sus casas, sus ordenadores y sus dispositivos móviles, también es el "programa con más calidad para los anunciantes", según una encuesta realizada por Grupo Consultores entre trescientos directivos de agencias y responsables de publicidad. Los anunciantes destacan y valoran El Hormiguero por su publicidad integrada en el contenido y de máxima notoriedad.

EL HORMIGUERO 3.0 cruza fronteras

Además, El Hormiguero 3.0 goza también de un gran reconocimiento fuera de nuestras fronteras, donde ya se ha visto o podrá verse próximamente en Méjico, Argentina, Alemania, Francia, Italia, Colombia, Portugal, Rumanía, Brasil, Chile y China, países en los que 7yacción ha llegado a acuerdos con productoras o televisiones locales.