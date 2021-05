Javier Bardem y Antonio Carmona, los increíbles parecidos de Juan del Val

Pablo Motos ha sacado un tema muy curioso en la tertulia de 'El Hormiguero 3.0': el de los parecidos razonables de los colaboradores. El primero en romper el hielo ha sido Juan del Val, que ha revelado con qué famosos le han confundido.

En función de su época vital y de su aspecto, con pelo más o menos largo o incluso por dejarse perilla, ha asegurado que una vez firmó un autógrafo como Antonio Carmona. Otra vez, le preguntaron si era uno de los Estopa. Y han llegado a confundirle con Javier Bardem.

Cristina Pardo también ha contado la anécdota que vivió cuando abandonaba una terraza. Le encontraron un curioso parecido con otra periodista muy reconocible.

Pablo Motos también ha preguntado a Tamara Falcó por su parecido con Isabel Preysler. Ella ha analizado si es ella o su hermana Chabeli quien comparte más rasgos con su madre.

Y el propio presentador ha reconocido los personajes con los que le han comparado. ¡Dale al play!

La invitada en este programa ha sudo Hiba Abouk. La modelo y actriz ha hablado sobre su maternidad y también sobre pareja, el futbolista Achraf Hakimi, que juega en el Inter de Milán. Ha reconocido que ve sus partido: "Porque me emociona muchísimo verle jugar". No obstante, ha asegurado que, si él no está en el campo, no ve fútbol.