La carta a los Reyes Magos de niños y abuelos: "Ella ha pedido cosas para los demás y yo solo para mí"

Un grupo de niños y de abuelos se han reunido para escribir la carta a los Reyes Magos. Un momento de lo más emotivo al ver cómo los niños pedían una decena de regalos en cambio, los abuelos, pedían solo uno o cosas no materiales: "Ella pide cosas que ayudan y yo pido cosas que a mi me gustan".

Los mayores han vivido una experiencia real de lo más emocionante al encontrarse en unas cajas los juguetes que de niños no pudieron recibir nunca: "No me lo merezco, corazón". ¡Vuelve a verlo en el vídeo!

Además, Cristina Pedroche se ha emocionado muchísimo al ver el vídeo y al hablar de los mayores: "Los abuelos deberían ser eternos".

