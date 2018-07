Belén Rueda, Hugo Silva, Raphael, los Morancos y Tom Cruise en 'El Hormigero 3.0'

El lunes, 10 de diciembre, recibimos a dos de los protagonistas de una de las películas más esperadas de las Navidades. Estarán en “El Hormiguero 3.0” BELÉN RUEDA y HUGO SILVA para hablarnos de El Cuerpo, un thriller psicológico con toques de terror, dirigido por Paulo Oriol y que se estrena el próximo 21 de diciembre. El filme arranca con la muerte de un vigilante nocturno de un depósito de cadáveres, que es atropellado tras abandonar su puesto de trabajo en estado de pánico. Cuando la policía se presenta para investigar descubre que el cadáver de una mujer recién fallecida ha desaparecido de la morgue. Sin ninguna pista que aclare el extraño suceso, el Inspector Jaime Peña (José Coronado) recurre a Álex Ulloa (interpretado por Hugo Silva), el viudo de la mujer desparecida, Mayka Navarro (Belén Rueda), una mujer de familia adinerada y que siempre ha controlado el estatus y la vida social de su pareja. Juntos, y durante el transcurso de una noche intensa, Jaime y Álex intentarán descubrir la verdad sobre las misteriosas causas de la muerte de la mujer y la desaparición de su cuerpo.

-El martes, 11 de diciembre, viene a “El Hormiguero” uno de los más grandes artistas españoles de los últimos 50 años: RAPHAEL, que acaba de publicar

El Reencuentro. En directo Teatro de la Zarzuela, un CD-DVD grabado en vivo durante los conciertos que ofreció el pasado 21 y 22 de mayo en el emblemático teatro madrileño y en el que presentaba su último álbum, El Reencuentro. Con todas las entradas vendidas y un público entregado, Raphael ofreció en el Teatro de la Zarzuela dos conciertos de casi tres horas y 40 canciones, que se incluyen en el DVD, mientras el CD contiene el audio de 20 canciones del recital. Raphael, que lleva casi un año inmerso en una gran gira que le ha llevado por toda España, buena parte de Latinoamérica e incluso Rusia, ofrecerá el próximo 22 de diciembre un gran concierto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid que supondrá el cierre de esta gira. Con Raphael hablaremos de todo esto y también recordaremos las mejores anécdotas que ha vivido en su más de medio siglo de carrera.

-El miércoles, 12 de diciembre, tendremos con nosotros a Jorge y César Cadaval, LOS MORANCOS, que están a punto de estrenar su nuevos espectáculo, En positivo, un show con el que pretender hacer olvidar al público los problemas que nos acechan día a día: el paro, la crisis económica, los recortes y los titulares de prensa que hablan del déficit y de la prima de riesgo. En positivo es un compendio de gags, chistes y situaciones cómicas al más puro estilo del humor andaluz donde no faltan los personajes que han dado fama a Los Morancos durante estos años de exitosa carrera, entre los que no faltan los imprescindibles Antonia y Omaíta. El espectáculo se estrena el 21 de diciembre en Sevilla, donde permanecerá en cartel hasta el día 29, y después podrá verse en Valencia (17-27 de enero), Barcelona (7-28 de febrero) y Madrid (5 de abril al 5 de mayo).

-Y el jueves, 13 de diciembre, y por segunda vez en “El Hormiguero”, estará una de las mayores estrellas de Hollywood: el actor TOM CRUISE, que presentará en un plató, en exclusiva en Europa, su nueva película, Jack Reacher (Paramount Pictures), que se estrena en España el próximo 11 de enero. La película es una adaptación del noveno libro de la saga literaria basada en el personaje creado por Lee Child, un autor superventas del The New York Times. Jack Reacher es un ex militar e investigador que deberá enfrentarse a un enemigo inesperado, sumamente violento, y que guarda un secreto. Jack se ve inmerso en una peligrosa vorágine después de que el sospechoso del asesinato de cinco hombres, durante un interrogatorio policial, dé a los investigadores una nota en la que únicamente pone que busquen a Jack Reacher. Tom Cruise da vida a este ex policía militar que trabaja como contratista privado, y que se embarcará en la ayuda de un francotirador del ejército que es injustamente acusado de un brutal asesinato.