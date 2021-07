"Aun a lágrima viva, sabía que tenía que seguir adelante": Pilar Rubio se sincera sobre sus retos en 'El Hormiguero 3.0'

Pilar Rubio lleva siete años enfrentándose a retos en 'El Hormiguero 3.0' en los que admite, "yo no duermo la noche anterior del reto pensando que no me va a salir".

En la última temporada, se enfrentó a uno de sus retos más difíciles: se subió a una pasarela flotante a 20 metros de altura con tan solo dos tablas que debía ir moviendo para pasar.

Quizá haya sido el único reto de Pilar en el que la vimos a punto de abandonar y con lágrimas en los ojos. Sin embargo, a pesar de todos los factores en contra como el frio, el viento, los nervios y el vértigo, la colaboradora consiguió superar el reto con éxito, aunque ha admitido que "me emocionó bastante, me pudo la fuerza y el vértigo pero, aun a lagrima viva, sabía que tenía que seguir adelante".

A pesar de enfrentarse a retos extremos, Pilar Rubio admite que "me gusta cambiar de registro y que no todo sea sufrimiento".

Además disfruta mucho con los retos como el musical de 'Nine' en el que recreó un espectáculo de Broadway en plató para interpretar 'Be italian', de Fergie, acompañada de un gran equipo.

En retos como estos es cuando más disfruta con sus compañeros de 'El Hormiguero 3.0': "Esos momentos son una recompensa a todos los momento en los que sufro, lloro y pataleo".

Pilar Rubio ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de superarse a ella mismo realizando retos de apnea.

La primera vez fue en 2016, pero en 2019 consiguió superar su propio récord siendo capaz de alcanzar los 4 minutos y 8 segundos sin respirar bajo el agua. ¡Fue impresionante!

Pilar es una guerrera y en cada visita nos sorprendía que no conoce límites. Esta última temporada se puso a los mandos de una excavadora para intentar subirla por unos grandes escalones. Fue una maniobra muy peligrosa en la que la excavadora podría haber volcado. ¡Revívelo!

¡Pilar Rubio es una experta en retos extremos!