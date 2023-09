¡Mucho ritmo! No te pierdas el baile oficial de la nueva temporada de El Hormiguero

Los bailes que Pablo Motos y los colaboradores realizan antes de cada programa se han convertido ya en marca de la casa. Cada temporada, el equipo del programa, con Jorge Ventosa a la cabeza, idean una coreografía que interpretan cada día.

Esta vez, han optado por una canción algo más electrónica realizando sus pasos al son de (It Goes Like) Nanana, de Peggy Gou. Tal y como desvelaba el presentador en sus redes sociales, el baile está más que estudiado.

Además, cuentan con el visto bueno de artistas de renombre como el gran Omar Montes. El cantante, cara conocida en el programa, escribía: "os amo a toditos" en la publicación de Pablo.

El Hormiguero es un programa repleto de ritmo y diversión, por lo que seguro que quedan muchas sorpresas por descubrir a lo largo de esta décimo octava temporada. ¡Así es el baile!