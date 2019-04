Cada vez que entras a un supermercado, a una tienda, a un restaurante, o a un cine te manipulan por un error que tiene tu cerebro… aunque te moleste, tu cerebro no sabe calcular cuánto valen las cosas… tu ahora mismo no me sabes decir cuánto vale una silla… de manera que entras en la tienda y comparas… si en la puerta hay una silla de 400 euros, cuando veas una dentro de 150 te va a parecer barata… Y aquí está el truco con el que nos manipulan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos...