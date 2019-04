Kim Phúc: "Agradecí que no se me quemaran los pies porque pude salir corriendo"

Kim Phúc nos ha relatado como vivió los terribles días previos y el día que bombardearon el templo donde se estaban escondiendo ella y sus hermanos durante la guerra de Vietnam.

Ha relatado como vio caer las bombas y como acabó envuelta en llamas. Kim Phúc sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo. "Agradecí que no se me quemaran los pies porque pude salir corriendo" comentaba la Embajadora de la Paz por la UNESCO.

Nick Ut: 'Les dije: Si está niña muere estará mañana en todas las portaas'

También hemos recibido al otro protagonista de la instantánea, al fotógrafo Nick Ut. Ha contado como al principio comenzó a fotografiar como caían las bombas y pensaba que ya no quedaban supervivientes en el pueblo, sin embargo, pronto empezó a ver como los niños salían corriendo, heridos, algunos muertos y que de pronto vio a Kim Kim Phúc corriendo, gritando y completamente desnuda le tomó un instante hacer la fotografía. No obstante Nick Ut, ha comentado que tras tomarla dejó todo su equipo en la carretera y corrió a socorrer a Kim Phúc.

El fotógrafo se dio cuenta de que moriría si no recibía ayuda y condujo durante dos horas hasta un hospital donde solo había ancianos y niños y no querían atenderla, asegurando que no tenían medios. Sin embargo Nick Ut, sabía que si lo mandaban a otro hospital Kim Phúc no lo resistiría y moriría. “Saqué mi pase de prensa y les dije: ‘si esta niña muere mañana estará en todos las portadas’ y finalmente la atendieron” sentenciaba Nick Ut.

La famosa fotografía fue muy premiada, aunque casi no llega a ver la luz. Hoy en día Kim Phúc y Nick Ut siguen manteniendo una estrecha relación “Es el tío Ut” comentaba entre risas Kim Phúc.