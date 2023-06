Juan de Val cuenta cómo se formó 'el polémico' y ahora quiere "cerrar un circulo"

Tras la marcha de Bizarrap del plató y de la increíble ciencia de Marron, ha llegado la famosa tertulia a la que nos tiene acostumbrado Pablo Motos todos los jueves en 'El Hormiguero'. A lo largo de la conversación se ha repasado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Al final del debate, Juan del Val no se ha querido despedir del programa sin antes meterse con el Badminton y con algunas personas que te molestan cuando te vas de vacaciones.

Y es que hace un tiempo ya le dio unos cuantos golpes a su primo lejano, el tenis. "Una vez dije que el tenis era totalmente prescindible", explica cómo le empezaron a llamar 'el polémico'. Con esto Juan ha querido "cerrar el círculo" con los deportes de raqueta: "El Badminton es muy frustrante". La cosa no se ha quedado ahí y el colaborador se ha metido con los que practican esta disciplina: "El Badminton es el tenis de los torpes".

Además de que se va ahora de vacaciones, se ha acordado de aquellas típicas personas que siempre te dicen "no les gusta meterse dónde no les llaman". A esto del Val tiene una rápida solución : "Si no te gusta, no te metas". Pero no se ha olvida tampoco de los típcios amigos que no ves desde hace muchos años y saltan con que "te des un baño por ellos". De todos modos no se tiene que preocupar mucho por estas personas. "El baño me lo voy a dar por mi", añade. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!