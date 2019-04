Willen Dafoe: “Soy un actor, no una estrella de Hollywood”

El actor estadounidense, Willem Dafoe, recordado por sus papeles en películas como ‘Platoon’, ‘La última tentación de Cristo’, ‘Nacido el 4 de julio’ o ‘Spiderman’, visita EL HORMIGUERO 3.0 para presentar el videojuego 'Beyond: Two Souls', la gran apuesta de Play Station 3 para este otoño y que ha sido rodado casi como una producción cinematográfica, valiéndose de la técnica de captura de movimiento. Dafoe, dos veces nominado al Oscar, y la actriz Ellen Page protagonizan el videojuego. El videojuego se estrena en España el próximo 9 de octubre

El actor nos ha confesado que no le gustan los videojuegos excesivamente, “lo he aceptado por el trabajo porque es un desafío y un reto, los actores tenemos que adaptarnos al medio”.

Además hemos querido saber porque le encanta tanto la interpretación: “es una aventura y un placer y disfruto mucho” además es sorprendente saber que no es un actor al uso “Soy un actor, no soy estrella de cine, no vivo en Los Ángeles, soy más actor de teatro que de cine y me siento más feliz fuera de Hollywood. No me gusta vivir esa vida siempre”.

Además, nuestras hormigas Trancas y Barrancas le han querido hacer una prueba al actor donde ha tenido que adivinar con una foto suya pegada a otras de compañeros de profesión de quién se trata.