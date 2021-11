Will Smith regresará en enero como invitado a 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos ha anunciado en 'El Hormiguero 3.0' una exclusiva durante la visita de Abel Caballero. El presentador ha desvelado que en enero volverá un gran invitado estrella y muy buen amigo del programa: ¡Will Smith!

El actor estadounidense completará un año sin pisar el plató tras su última visita en 'El Hormiguero 3.0' acompañado de Martin Lawrence presentando la película 'Bad Boys For Life'.

En su última visita, la diversión estaba servida nada más comenzar el programa. Nada más entrar al plató de 'El Hormiguero 3.0', Will Smith y Martin Lawrence sorprendieron con una coreografía increíble al son de la música y nos regalaban un momento maravilloso. ¡Vuelve a verlo!

Los dos actores acudieron el 8 de enero de 2020 para presentar la película que protagonizaban, 'Bad Boys For Life'. Además de momentos muy divertidos, bailes y ciencia, se enfrentaron a la sección de Trancas y Barrancas que pusieron a prueba la sinceridad de Will Smith y Martin Lawrence con preguntas muy personales. ¿Quién de los dos se ha hecho más daño rodando 'Bad Boys For Life'? ¿Quién pide más tonterías en su camerino? ¿Quién ha montado la fiesta más gorda? Recuerda este divertidísimo momento en el vídeo:

Además, en esta temporada hemos descubierto algunas de las curiosidades y anécdotas que vivió Pablo Motos con Will Smith en su primera entrevista en enero de 2009. Fue el primer invitado internacional que pisaba el programa y tuvieron que improvisar algunos fallos. Jorge Salvador recuerda el pasado de forma muy divertida y también nos muestra el momento en el que Will Smith se lanzó a cantar 'Torito guapo' de El Fary. ¡Qué recuerdos!

