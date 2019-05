Will Smith y Pablo Motos improvisan una divertida actuación flamenca en el programa 2.000 de 'El Hormiguero 3.0'

Will Smith ha entrado al plató de 'El Hormiguero 3.0' con muchísima energía, se ha fundido en una abrazo con Pablo Motos y no ha dudado en acercarse al público que estaba ansioso por conocer al actor. Will Smith ha asegurado, nada más empezar, que estaba "muy contento" de estar con su "hermano", en referencia a Pablo Motos, y le ha agradecido la invitación.

Un divertido Pablo Motos ha confesado que nunca pensó que llegaría a los 2.000 y que le echarían mucho antes. Para celebrarlos, le ha regalado a Will Smith algo que no se puede comprar con dinero: una guitarra española, con el nombre del actor grabado y que está hecha 100% a mano. Además, lo más interesante es que las maderas que han usado no se pueden comprar ya.