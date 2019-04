CON SAÚL ÑÍGUEZ

Pablo Motos asegura que se habla mucho de a dónde se va a marchar Saúl Ñíguez, ¿se va a ir el jugador del club? El futbolista afirma en 'El Hormiguero 3.0' que cuando le ofrecieron una renovación a largo plazo lo tuvo claro: "Yo me aseguré, luego ya si quieren que me echen". Cuenta que primero le ofrecieron siete años, pero pidió dos más: "Estoy muy convencido y no tenía miedo".