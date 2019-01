CON SILVIA ABRIL Y ANA MORGADE

A raíz de la sesión de fotos de Ana Morgade, Pablo Motos ha querido repasar los momentos más gloriosos de Silvia Abril en 'Tu cara me suena' con caídas incluidas. Nuestra invitada ha contado en 'El Hormiguero 3.0' cómo finge estas caídas: "Eres la persona que mejor se cae del mundo". Además, ha confesado que se hace un daño terrible: "No tengo cartílago, me lo he cargado".