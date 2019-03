CON PABLO IGLESIAS

"¿El miedo a VOX es una bendición para el PSOE?", Pablo Motos le plantea esta complicada pregunta a nuestro invitado de esta noche en 'El Hormiguero 3.0', "lo digo porque dentro del PSOE hay gente que opinaba que si no fuese por VOX el PSOE no estaría el primero en las encuestas". Pablo Iglesias comienza diciendo que "no debería contestar a esto", pero animado por Motos y los aplausos del público, da su respuesta más sincera en directo: "Como el PSOE confíe en VOX le va a ir muy mal". Además, lanza su opinión sobre el tema de las armas: "Es manipulación barata". ¡No te puedes perder esta interesante conversación!