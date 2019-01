CON JAVIER CÁMARA Y MARÍA PUJALTE

Javier Cámara está un poco tenso y así se lo hace saber a Pablo Motos: "¿Tú sabes cuántas veces he venido yo a 'El Hormiguero 3.0'?". Javier asegura que ha venido 13 veces al programa y no ha tenido los "privilegios" del invitado Platino: "Hace tres programas que me tenías que haber hecho una feria". María intenta abandonar el plató, entre risas, pero ambos se lo impiden. Pablo Motos le ha prometido en directo que le hará el mejor programa como invitado Platino: "Entrar en helicóptero".