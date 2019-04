La confesión de Saúl Ñíguez que ha sorprendido a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0': "¿No has probado el alcohol?"

CON SAÚL ÑÍGUEZ

Pablo Motos ha querido poner a nuestro invitado de esta noche en 'El Hormiguero 3.0' en una situación hipotética y tras planteársela ha alucinado con la confesión de Saúl Ñíguez: "Si no he tomado alcohol, nunca me he puesto pedo". El jugador del Atlético de Madrid asegura que no le ha hecho falta y ha bromeado que lo hará cuando gane una Champions League. Además, han hablado sobre la Liga y las posibilidades de ganarla: "Tenemos que ser ambiciosos", y añade que "da gustito" tener al Madrid por debajo.