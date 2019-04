CON BERTO ROMERO

Berto Romero ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie creada por el mismo y por Eva Ugarte y que cuenta los secretos de la paternidad y la maternidad. "A partir de cierto número de hijos ya no los tienes que cuidar porque se cuidan entre ellos", ha bromeado el cómico y actor, que es padre de tres niños y ha asegurado a Pablo Motos: "En principio no tengo previsto tener más". ¡Descubre su divertida opinión sobre la paternidad!