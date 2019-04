Vicente del Bosque se sincera en 'El Hormiguero 3.0': ¿Quién manda en un equipo, el entrenador o los jugadores?

CON VICENTE DEL BOSQUE

Pablo Motos ha querido hablar tranquilamente en 'El Hormiguero 3.0' sobre una gran pregunta que tiene siempre: "¿Quién manda de verdad en un equipo: el entrenador o los jugadores?". Vicente del Bosque se ha mostrado muy sincero en su respuesta y asegura que "cada uno tiene sus parcelas" aunque algunas veces hay dificultades. Motos, además, ha preguntado cómo se torea el momento en el que un jugador o dos tienen mucho poder. Del Bosque, por su parte, cree que "es bueno que haya jugadores líderes y que influyan de forma positiva en un equipo". Sobre los choques, Vicente desvela que no ha tenido muchos: "Hemos tenido una buena relación, no me puedo quejar de nadie". ¡Revívelo!