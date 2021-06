Trancas y Barrancas ponen a prueba a Alicia Keys con la sección más explosiva

Trancas y Barrancas han preparado una sección de lo más especial para la visita de Alicia Keys a 'El Hormiguero 3.0'. Se llama 'This thing is on fire' y, en ella, la cantante ha tenido que adivina qué elementos había hecho explotar a cámara lenta.

Después de acertar las tres primeras, la cantante ha bromeado con cuál sería el premio, a lo que Trancas y Barrancas respondieron que le podrían dar otro Grammy. ¿Quieres ver qué tal se le ha dado a la cantante? ¡Dale al play al vídeo y juega desde casa a adivinar con Alicia Keys!

En su entrevista con Pablo Motos, la cantante nos ha hablado de la peculiar rutina que tiene con su marido, de cómo le pidió matrimonio y de los especiales regalos que se hacen. ¡Descúbrelo todo dándole al play al vídeo!