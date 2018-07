Taylor Swift: 'Me encanta el sentimiento de los fans españoles'

La compositora de temas como "We Are Never Ever Getting Back Together" o "Love Story" se ha sincerado está noche en El Hormiguero junto a Pablo Motos. Taylor Swift ha hablado de lo que le gusta de los hombres y lo que detesta en una relación, la infidelidad. La cantante se ha mostrado muy agradecida con el apoyo que ha recibido de los fans en España y asegura sentirse muy contenta de su vida a los 23 años de edad.

Taylor Swift ha confesado que se quedó muy sorprendida cuando vió a Bruce Springsteen en uno de sus conciertos con sus hijas, la pop star le pidió a Springsteen que le firmará su guitarra.Trancas y Barrancas han querido jugar con Taylor Swift en El Hormiguero a los gatitos. Pablo Motos le ha enseñado el vídeo de su nuevo éxito interpretado por niños muy pequeños y le ha retado a adivinar que personas del público llevan peluca. Los fans han podido disfrutar de Taylor Swift cantando uno de sus temas en El Hormiguero.