La preocupación real de Roberto Leal al contagiarse de la COVID-19: "Tenía miedo, lo cogieron mis suegros y mi hermana"

Roberto Leal ha contado en 'El Hormiguero 3.0' cómo pasó la COVID-19: "Estuve tres o cuatro días con síntomas raros". El presentador de 'Pasapalabra' ha asegurado que no supo que se trataba del coronavirus hasta que perdió el gusto y el olfato, dos sentidos que aún no ha recuperado del todo.

Además, ha explicado que "es lo más raro" ya que hay sabores fuertes que sí nota, pero los gustos intermedios le saben a lo mismo.

Leal ha desvelado que ha engordado dos kilos: "He comido cosas que no me gustaban porque no tenía olfato ni gusto". A raíz de este dato, Pablo Motos ha sacado a relucir la portada que comparten y han contando muchas anécdotas de cómo fue el proceso para conseguir ese cuerpo: "Yo estuve desayunando nocilla...".