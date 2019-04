Plácido Domingo, Richard Gere y Marc Márquez en 'El hormiguero 3.0'

-El lunes, 14 de diciembre, no habrá emisión de “El Hormiguero” por la emisión del “cara a cara” entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.



-El martes, 15 de diciembre, tenemos el honor de recibir a uno de los artistas españoles más importantes e influyentes de todo el mundo: el tenor PLÁCIDO DOMINGO, que viene por primera vez a “El Hormiguero” y lo hace para presentarnos “My Christmas” (Sony Music), un disco que reúne sus canciones navideñas favoritas, un trabajo en que además Plácido ha querido contar con varios amigos artistas (la estrella alemana Helene Fischer, el tenor francés Vincent Niclo o la cantante neozelandesa Hayley Westenra). Además de los temas clásicos de Navidad, el álbum contiene una nueva canción, “Loving Christmas”, escrita por Plácido Domingo Jr.



-El miércoles, 16 de diciembre, visita “El Hormiguero” una nueva estrella de Hollywood: el actor estadounidense RICHARD GERE, aclamado protagonista de clásicos como “Pretty Woman”, “Oficial y Caballero” o “American Gigolo” y que viene a presentarnos su nueva película: “Invisibles” (Time out of mind), que llega el 18 de diciembre a nuestras pantallas. Este largometraje, producido y protagonizado por el propio Gere, aborda el drama de las personas sin hogar. El actor interpreta a George, un sin techo de Nueva York que tras agotar todas las opciones posibles de alojamiento, busca refugio en el Hospital Bellevue, el mayor centro de acogida de Manhattan para hombres sin techo. Resulta ser un entorno duro y desconcertante, lleno de personas marginadas. Pero cuando George entabla amistad con un veterano residente del centro de acogida (Ben Vereen), empieza a encontrar la esperanza de recuperar la relación con su hija, de la que estaba distanciado (Jena Malone).

Paralelamente al estreno de esta película Richard Gere está trabajando activamente con la Fundación Rais, una organización española sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a las necesidades de las personas más desfavorecidas, especialmente de las personas sin hogar.



-Y el jueves, 17 de diciembre, recibimos a uno de los mejores deportistas de nuestro país, el cuatro veces campeón del mundo de motociclismo MARC MÁRQUEZ. El piloto de Cervera (Lleida), ganador en 2013 y 2014, ha finalizado esta temporada tercero detrás de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, pero ha sido sin duda uno de los grandes animadores del Mundial, con cinco victorias y cuatro segundos puestos. Márquez, que ya ha realizado los primeros test de pretemporada en Valencia y Jerez, nos contará cómo afronta la próxima temporada y nos hablará también de su experiencia en el “Allianz Junior Motor Camp”, un campus organizado hace unas semanas por el propio Marc y Allianz y en el que 20 chavales de entre 9 y 13 años, apasionados de las motos, tuvieron la oportunidad de aprender durante cinco días con los consejos y la experiencia de Marc Márquez y otros profesores de lujo.