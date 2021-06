¿Cómo es su relación con Pedro Sánchez? Miguel Ángel Revilla lo cuenta en 'El Hormiguero 3.0'

Miguel Ángel Revilla ha desvelado que la relación de de llamadas y acercamientos que mantenía con Pedro Sánchez se ha enfriado tras la negativa a apoyarle en la segunda investidura. El cántabro se ha justificado explicando cuál es su política de pactos con el resto de partidos.

Sobre los pactos de Pedro Sánchez, Miguel Ángel ha dicho que no son lógicos y los ha definido como "cócteles molotov". El presidente de Cantabria ha aprovechado para criticar el proceso de secesión que pretenden los partidos independentistas catalanes: "En España no se puede independizar nadie si no se cambian las leyes", ha terminado diciendo.