Paulina Rubio: "Para que un chico me guste tiene que hacerme reír"

Nos ha visitado la cantante Paulina Rubio que ha acudido a El Hormiguero 3.0 para presentar 'Mi nuevo vicio’, una canción que supone el regreso de la artista mexicana después de cuatro años sin publicar nuevas canciones.

El esperado tema de Paulina –una de las estrellas latinas más importantes del momento, con más de 20 millones de discos vendidos a lo largo de toda su carrera- se lanzó el pasado 17 de febrero y desde entonces ha ocupado los puestos más altos en ventas digitales tanto en España como en todo el continente americano.

"Paulina Rubio: El amor de mi vida es mi hijo"

La cantante nos ha confesado algunos de sus 'vicios', como el Tequila, entre otros: "Ahora mi nuevo vicio podrían ser las mañanas. Valoro mucho más despertarme y ver ese sol precioso", "antes me dormía cuando salía el sol" sentenciaba. También Paulina ha contado que su cambio de prioridades se debe a su hijo de cuatros años que asegura es "el amor" de su vida.

Pablo Motos le ha recordado que otro de sus 'vicios' es que le gusta ir desnuda por su casa, la cantante lo ha afirmado sin problemas. Además la cantante ha recordado el lado bromista que tiene Enrique Iglesias, que al parecer le ha gastado en más de una ocasión una broma telefónica.

A continuación, Paulina Rubio ha confesado lo que tiene que tener un chico para que le guste "me tiene que hacer reír" afirmaba la cantante.

Momento Teniente: "Un chino va insultando a los gays"

El Hormiguero 3.0 junto a la cantante hemos repasado algunos de los 'momentos tenientes' de algunas canciones, es decir, letras en inglés que al escucharlas parece que dicen una frase con sentido en español. Canciones como 'Boys will be boys" de la propia Paulina Rubio, 'Never be the same' de Christopher Cross o la mítica 'Living on a prayer' de Bon Jovi esconden pequeños mensajes en español.

Trancas y Barrancas con acento mexicano

Nuestras hormigas nos ofrecen de nuevo la divertida sección 'Beso o cachetada' donde recogen algunas escenas de las telenovelas más dramáticas y románticas y ofrecen al invitado varias opciones posibles de lo que sucederá en la escena que le muestran

¿Cuál sería tu vicio? ¿Comer, dormir o el sexo?

Le han preguntado al público de El Hormiguero 3.0 cuáles son sus vicios favoritos y que eligieran entre comer, dormir o tener sexo. Después Paulina y Pablo han elegido al azar algunas personas del público y han intentado adivinar qué vicio habían elegido.

Mario Vaquerizo conoce al robot ASIMO

Mario Vaquerizo sigue sus aventuras por Japón, en esta ocasión nos ha 'presentado' al robot más avanzado del mundo 'Asimo', el programa de El Hormiguero 3.0 ha sido de los pocos programas privilegiados en interactuar con este robot. Después Mario ha acudido a cenar a un peculiar restaurante donde el espectáculo duraba cuatro horas.

Ciencia con Marron: Metales hidrofóbicos

Marron nos muestra un metal súper hidrofóbico de la Universidad de Rochester donde el científico Chunlei Guo ha trabajado con un láser que al aplicarlo sobre algunos metales este se vuelve hidrofóbico. A continuación Marron nos ha mostrado el I-Spinner una pequeña escultura de metal troquelado que al hacerlo girar da la sensación de que está iluminado.