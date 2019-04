Pablo Motos besa en los labios a Isabel Pantoja

ISABEL PANTOJA EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

El presentador de 'El Hormiguero 3.0', Pablo Motos, no ha podido evitar besar en los labios a Isabel Pantoja después de que la artista cantase un fragmento de una de sus canciones más conocidas.Motos le pregunta a la cantante sobre su relación con los paparazzi, Isabel Pantoja asegura que "no me dan miedo mis respuestas, sino que hay que tener miedo a lo que preguntan ellos".