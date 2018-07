Pablo Alborán: "Compongo como en una especie de trance"

Pablo Alborán se ha sincerado con Pablo Motos y ha reconocido que este ha sido uno de los trabajos en los que más como se ha sentido participando: "Este disco me ha permitido tener un poco más claro el camino". El cantante malagueño ha afirmado haberse empapado de influencias como la bossa nova y ritmos latinos.

"He tenido la sensación de vivir la vida de otra persona"

Según el propio Alborán, se trata del disco "más Alborán", pero aun así sigue siendo el más diferente: "Me han dejado hacer la que yo quiera. Antes no me atrevía a meterme en algunos terrenos". Pablo Motos ha conseguido sacarle algunas anécdotas divertidas de la producción del disco, como por ejemplo cuando desvela que su perro Trampi "se tira pedos" mientras compone en su casa.

En este sentido, Alborán se ha sincerado con Pablo y nos ha contado que compone "como en una especie de trance". También ha asegurado que ha tenido "la sensación de vivir la vida de otra persona". En cuanto al trato que recibe de los medios, el cantante se ha mostrado muy agradecido del cariño de la gente y ha admitido que se ha propuesto "disfrutar al 100% de cada entrevista".

Alborán se ha sometido también al test 'El Plecio Justo' de las hormigas chinas. El artista ha resultado ser asombrosamente habilidoso a la hora de deducir el precio de los hilarantes productos que han traido para la ocasión.