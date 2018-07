Mónica Naranjo: 'Los piques en Tu cara me suena serán contínuos'

Mónica Naranjo ha confesado en El Hormiguero que no quiere hacer más disco físicos, porque todo el mundo tiene derecho a acceder a la cultura a un precio razonable y sin intermediarios. La cantante nos ha presentado su nuevo single Make you rock, que ya está disconible en internet.Anna Simon y Santiago Segura se han sentado en El Hormiguero junto a Mónica Naranjo para hablar de Tu cara me suena.

Mónica Naranjo le ha confesado a Pablo Motos que Anna Simon chantaje a sus compañeros y a Santiago Segura siempre le duele algo. Mónica Naranjo nos ha contado que adora los animales y en su casa tiene seis perros y habla con ellos. Petancas y Barrancas han jugado con la jurado de Tu cara me suena.