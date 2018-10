"Las canciones de antes, ahora me tocan el corazón", Rick Astley se sincera en 'El Hormiguero 3.0'

CON RICK ASTLEY

Pablo Motos le pide a Rick Astley que intente explicar la diferencia entre subirse al escenario con 21 años y subirse ahora, que tiene 52: "Ahora es más emocionante". ¿Qué más ha desvelado el cantante en 'El Hormiguero 3.0'. El conocido cantante, con más de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria, alcanzó fama mundial a finales de los años 80 con su hit 'Never Gonna Give You Up' con el que logró ser número 1 en veinticinco países.