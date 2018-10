La próxima semana estarán en 'El Hormiguero 3.0' Los Morancos, Luis Tosar, Michelle Jenner, Javier Gutiérrez, Ingrid García Jonsson y Rick Astley

El lunes, 8 de octubre, empieza la semana por todo lo alto con el buen humor y las risas aseguradas que siempre nos regalan Los Morancos en 'El Hormiguero 3.0'. César y Jorge Cadaval nos visitan para presentarnos su nuevo espectáculo 'X 40 +', que se estrena el próximo 2 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y con el que celebran cuatro décadas de carrera profesional. Con ellos repasaremos esos cuarenta años de éxitos y recordaremos algunas de las grandes parodias de su dilatada trayectoria.

El martes, 9 de octubre, tarde de cine en 'El Hormiguero 3.0' con dos de los actores españoles más valorados del momento, Luis Tosar y Michelle Jenner, que nos hablarán de su nueva película, 'La Sombre de la Ley' (Atresmedia Cine). La cinta, dirigida por Dani de la Torre, llega a los cines el próximo jueves 11 de octubre. Este thriller nos traslada a 1921, una época de agitación en España con enfrentamientos entre gánsteres y anarquistas. En medio de ese ambiente, Anibal Uriarte (Luis Tosar) debe esclarecer un importante robo de armas mientras se enfrenta a compañeros corruptos y mafiosos locales. Durante esta misión, su encuentro con Sara (Michelle Jenner) tendrá consecuencias inesperadas para ambos.

La semana sigue el miércoles, 10 de octubre, en 'El Hormiguero 3.0' con cine para toda la familia y con la presencia de los actores Javier Gutiérrez e Ingrid García Jonsson que nos presentarán la película de animación, 'Smallfoot', a la que prestan sus voces. La cinta llega a los cines el jueves 11 de octubre y ambos actores se estrenan en el doblaje de animación. 'Smallfoot' da un giro a la leyenda de 'Bigfoot' cuando un yeti joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano. Con ambos actores charlaremos, además, sobre sus apretadas agendas llenas de proyectos.

Y el jueves, 11 de octubre, nueva visita internacional en 'El Hormiguero 3.0' con la presencia del mítico cantante inglés Rick Astley. En su primera visita al programa nos presentará su disco 'Beatiful Life' y nos hablará de los conciertos que tiene programados en nuestro país. El conocido cantante, con más de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria, alcanzó fama mundial a finales de los años 80 con su hit 'Never Gonna Give You Up' con el que logró ser número 1 en veinticinco países. Además, Astley fue el primer artista en solitario que logró colocar sus ocho primeros singles en el Top 10 de las listas de Reino Unido.