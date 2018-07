Jorge Valdano: "A un líder nunca le puede faltar pasión"

Hemos tenido con nosotros a otra gran figura del mundo del fútbol, aunque en este caso ya retirado de la primera línea: el argentino JORGE VALDANO, ex futbolista, ex entrenador y ex director deportivo del Real Madrid. El que fuera campeón del Mundo con la Selección Argentina en México ’86 es ahora uno de los ponentes más solicitados en el circuito de las conferencias por su especialización en liderazgo. De hecho, Valdano ha venido a presentarnos su nuevo libro: Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida (Editorial Conecta) en donde, a través de su experiencia en el mundo del deporte de alto nivel, traza un paralelismo entre el mundo del fútbol y el de la empresa para enunciar las claves de un liderazgo exitoso.

Durante la entrevista hemos hablado sobre la rivalidad entre el Barça y el Real Madrid y la polémica que hubo tiempo atrás entre los dos equipos y si esto podía perjudicar a la Selección Española. "La rivalidad entre el Madrid y el Barça debe permanecer intacta" afirma Valdano, sin embargo se pueden ser rivales sin llegar a las manos y jugando deportivamente. En lo relacionado al tema de Iker Casillas y los difíciles momentos por los que pasa es guardameta en su equipo. Valdano cree que para ser portero del Real Madrid además de tener buenos reflejos hay que tener carisma y es algo que Casillas posee, no hay que olvidar que Casillas ha sido el primer jugador español en levantar una copa mundial como lo hizo en su día otros futbolistas como Pelé, contaba el ex futbolista. Por otro lado también afirma que Casillas puede tomarse este año para reflexionar sobre su estancia en el Real Madrid y de lo que está seguro es que de no le faltarán clubes por los que fichar si finalmente decidiera abandonar el club.

También Jorge Valdano ha recordado algunas anécdotas de su etapa como futbolista y también hemos repasado algunos apartados de su libro 'Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida'. Tampoco han podido faltar palabras para Guardiola y Mourinho. Y también ha afirmado que tanto él como Mourinho tenían visiones muy diferentes y chocaban mucho.

También ha recordado como fue sus últimos momentos en el Real Madrid y que era algo que más o menos se veia venir.