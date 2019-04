Jorge Sanz: "Soy aragonés de nacimiento, asturiano por mi hija y catalán porqué me sale de las narices y me gusta"

Hemos charlado con los actores Jorge Sanz y Toni Cantó, dos de los nuevos fichajes de “Amar es para siempre”, la serie que estrena su cuarta temporada en las sobremesas de Antena 3 (de lunes a viernes entre 16:30 y 17:30).

Toni Cantó a pesar de que ha vuelto a los escenarios no ha abandonado la política del todo por lo que junto a Pablo Motos y Jorge Sanz han estado hablando sobre la actualidad política de nuestro país. Sobre la secesión de Cataluña ambos actores han expresado su opinión, consideran que Cataluña ha sido un referente para España en muchas cosas y creen que es un error la separación. "No hay que mezclar el sentimentalismo con la política" señalaba Jorge Sanz, Toni Cantó por su parte comentaba que para él Cataluña siempre fue un faro y que le gustaría que siguiera siendo ese faro para muchos españoles: "Parafraseando a Lola Flores: Si me queréis, quedarse"

Jorge y Toni también nos han dado algunos detalles de sus personajes en 'Amar' donde interpretan a un maestro con aspiraciones de ser actor y al carilogo que trató a Franco respectivamente.

Homenajeando a la serie y a su tocadiscos de la cabecera, Toni Cantó y Jorge Sanz han tenido que adivinar que caras de personajes aparecen girando en ese tocadiscos.