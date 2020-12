Inma Cuesta, ante el complicado reto de poner acento gallego: "Lo he hecho con mucho respeto y mucho amor"

Inma Cuesta interpreta a una gallega en su nueva serie y Pablo Motos le ha contado qué sabe cómo ha estado practicando el acento para 'El desorden que dejas', que se estrena el 11 de diciembre.

La actriz es de Jaén, pero también se siente valenciana y con descendencia gallega y así lo ha explicado en 'El Hormiguero 3.0'.

Carlos Montero creía que era importante que su personaje tuviese cierto acento y le pusieron un coach para que mejorara: "Me montaba en el taxi y, si no me reconocía, intentaba hacerme la gallega".

"Lo he hecho con mucho respeto y con mucho amor", adelantaba la invitada sabiendo que se va a exponer a muchas críticas.