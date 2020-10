Ignatius Farray relata en 'El Hormiguero 3.0' la brutal pelea que tuvo con unos skinkead en Madrid

Ignatius Farray estuvo una temporada viviendo en Londres y Pablo Motos ha leído en el libro 'Vive con un mendigo, baile como un rey' que durante su estancia no le dejaron trabajar de cara al público. Él ha explicado que no solo le ocurrió allí y que la única vez que ha podido ha sido en el escenario, siendo cómico.

Ignatius ha contado que una vez llegó a decirle a todo el mundo: "You don't like me"; y ha admitido que le obligaban a hacer los bocadillos en la trastienda.

El secreto de su éxito fue llevarse a él mismo contra las cuerdas y piensa que si hubiera tenido un plan B nunca hubiera llegado hasta aquí.

Como buen monologuista, ha metido mucho la pata y ha desvelado en 'El Hormiguero 3.0' cuáles han sido sus mayores líos. "Reconozco que he dejado el camino lleno de cádavares y me quiero hacer la ilusión de que he aprendido a medir un poco", confesaba durante su entrevista.

Un cómico debe "morir apaleado a manos de la gente", según él sería "la muerte perfecta".

A raíz de esta reflexión ha hablado sobre la vez en la perdió los nervios con un grupo de skinhead en Madrid: "Yo seguí con la actuación, como si no hubiera pasado nada".

