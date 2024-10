Hoy, noche de estrellas con Gloria Gaynor

Ponemos el broche de oro a la semana junto a la gran… ¡Gloria Gaynor! La mítica cantante nos hablará de su próxima actuación este 12 de octubre en el Wizink Center, a la que ha titulado “Gloria Gaynor: Never can say goodbye”.

Durante el concierto, la cantante recordará grandes éxitos de su carrera, entre los que se encuentran “Never can say goodbye” o “I will survive”.

Gloria Gaynor es una cantante de música disco y soul nacida en Estados Unidos. La artista formó parte de la banda Soul Satisfiers, con la que estrenó las canciones que marcaron a toda una generación.

Aunque la cantante no ha estado nunca en El Hormiguero, no podemos estar más emocionados con su visita.

¡No te lo pierdas! Esta noche, a las 21:45, en Antena 3.