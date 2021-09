El brutal testimonio de Hovik Keuchkerian tras su etapa llena de excesos: "Dentro de un año estaré preparado para la guerra"

Hovik Keuchkerian ha querido sincerarse en 'El Hormiguero 3.0' sobre una de las etapas más duras y difíciles de su tiempo. Pablo Motos le ha preguntado por su historia de superación tras haber decidido parar su carrera profesional y cuidarse.

El actor, que da vida a Bogotá en la quinta entrega de 'La casa de papel', ha comenzado explicando hasta los 32 años no había "bebido nada, no fumaba, estaba entrenando...". Y, de repente, dejó de boxear y de perseguir un sueño. "A la mañana siguiente tienes una oquedad absoluta", ha asegurado.

Entonces, un sparring mexicano le hizo un comentario tras ser descartado para un Campeonato de España: "Hermano, en México los hombres mojamos las penas en tequila". Ése fue el inicio de sus excesos. Se metió en un bucle de trabajo pero perdió la pasión por lo que hacía.

"Tuve dos o tres años sin rumbo y los monólogos me devolvieron el foco", ha proseguido. Parecía dejar atrás una etapa que ha descrito como "una montaña rusa" y en la que beber solo le "flipaba".

El cambio definitivo en su vida se produjo el 6 de mayo: "Me llamó mi madre y me llevó al rincón del ring y me tiró todo", ha contado. Ha explicado que algo cambió dentro de él y pensó: "El día que la vieja no esté, no quiero se vaya dejando aquí un trozo de mierda".

"Por primera vez en muchos años he conseguido pegar el giro", ha asegurado Hovik Keuchkerian. Y ha ido más allá: "Dentro de un año estaré perfectamente preparado para la guerra".

¡Descubre todo su relato en el vídeo!