JUEVES 21 DE MARZO

Si te gustaron los 999 programas anteriores no te puedes perder el programa especial del jueves, El Hormiguero cumple 1000 programas y lo celebrará con Carly Rae Japsen, la cantante de 'Call Me Maybe' y un monton de sorpresas e imágenes inéditas de los grandes invitados que han pasado por el programa presentado por Pablo Motos. ¡No te lo pierdas!