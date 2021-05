Hiba Abouk y su vida como pareja de Achraf Hakimi: "Si no juega él, no veo fútbol"

Hiba Abouk ha hablado en 'El Hormiguero 3.0' de su familia y de su vida a caballo entre España y Milán. El motivo es que su pareja es Achraf Hakimi, futbolista del Inter.

Pablo Motos ha querido saber si la actriz y modelo era seguidora del fútbol antes de conocerle. Por sus dudas al responder, el presentador ha deducido que no lo era. Ella ha reconocido que su novio sí está viendo partidos constantemente, e incluso a la vez que la está viendo en el programa.

"Sus partidos me los veo todos porque me emociona muchísimo verle jugar", ha reconocido. No obstante, ha asegurado que, si él no está en el campo, no ve fútbol.

El deporte que sí practica, y conjuntamente con su pareja, es el boxeo: "La técnica la llevo yo"