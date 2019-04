Ferrán Adrià: Cualquier persona puede ser un innovador

Ferrán Adrià ha compartido con nosotros su visión sobre la innovación y no solo relacionado con el mundo de la cocina sino con la vida en general haciendo afirmaciones como: "Para ser buen jefe y triunfar hay que llegar el primero e irse el último. Y no llegar con un súper-cochazo a trabajar" o "La felicidad consiste en que lo que tú buscas y lo que tú tienes y has encontrado sea lo más parecido posible".

Publicidad