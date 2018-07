Cristina Pedroche, Marta y Rudy Fernández, Robert Englund y El Cigala visitarán 'El Hormiguero'

-El lunes, 25 de mayo, hablaremos del estreno de “Pekín Express” con CRISTINA PEDROCHE, que se estrena como presentadora al frente de este road show que comienza sus emisiones esa misma noche, después de “El Hormiguero”. En “Pekín Express, la ruta de los mil templos”, las ocho parejas que participan se enfrentan al reto de recorrer 3.500 kilómetros con tan solo un euro al día. La aventura arrancará en Mandalay (Myanmar), para pasar después por distintas poblaciones de Malasia y acabar en Singapur. Cristina Pedroche nos avanzará algunas de las sorpresas que nos encontraremos en esta edición del formato y nos contará además algunas de las anécdotas más divertidas ocurridas durante las grabaciones.

-El martes, 26 de mayo, tendremos en nuestro plató a dos hermanos que han triunfado en el baloncesto: MARTA y RUDY FERNÁNDEZ. Marta, que acaba de anunciar su retirada del baloncesto profesional, acaba de ganar con el Perfumerías Avenida de Salamanca la Copa de la Reina, y además suma casi ciento veinte internacionalidades; Rudy, una de las figuras clave de la selección española de baloncesto en los últimos años, viene de ganar esta temporada la Euroliga con el Real Madrid, equipo que es además vigente campeón de Copa. Los dos hermanos nos contarán cómo han vivido desde pequeños este deporte -que les viene de familia, ya que sus padres también fueron jugadores- y recordarán con nosotros algunos de los momentos más importantes de sus respectivas carreras, que guardan muchos paralelismos.

-El miércoles, 27 de mayo, viene uno de los actores fetiche del cine de terror: el estadounidense ROBERT ENGLUND, conocido sobre todo por haber encarnado a Freddy Krueger en la mítica película Pesadilla en Elm Street, de cuyo estreno en España se cumplen ahora 30 años. Robert Englund está en Madrid para recibir el premio “Maestro del Fantástico 2015”, un galardón que le otorga el Festival Internacional de Cine Fantástico, “Nocturna”, que cada año se celebra en la capital de España. En esta ocasión el festival se celebra entre el 25 y el 31 de mayo y, además del homenaje a Englund, se proyectarán películas como Kill me three times, Ill, Hellmouth o Lost after dark.

-Y el jueves, 28 de mayo, nos visita uno de los grandes amigos del programa: el cantaor flamenco DIEGO EL CIGALA, que, dentro de su gira internacional, recala en España para ofrecer un nuevo recital en el Teatro de la Laboral de Gijón. Pero Diego volverá pronto a nuestro país para presentar en directo un recital de sus grandes éxitos acompañados únicamente por un piano. Le podremos ver el próximo 10 de julio en Barcelona y el 14 de julio en Madrid.