Concha Velasco cuenta su experiencia durante el confinamiento: "He pasado bastante miedo"

Concha Velasco ha pasado "muy mal" el confinamiento porque no ha podido ver a su nieto: "De hecho yo creo que aún no lo he visto porque ha venido un día con mascarilla".

La actriz ha contado algunas anécdotas que le han ocurrido con Manuel durante la cuarentena y ha desatado las risas de Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Marron en el plató de 'El Hormiguero 3.0': "No ha dejado entrar a nadie y tampoco me ha dejado a mí salir, yo no lo he pasado bien".

Velasco es población de riesgo y hace poco pasó una neumonía.

Además, ha hablado sobre su vuelta al teatro.