Los coaches de 'La Voz' debaten sobre si Alejandro Sanz es el favorito de los talents: "Solo le miran a él"

Malú, Luis Fonsi y Pablo Alborán lo tienen claro: Alejandro Sanz es el coach favorito de los concursantes y todos quieren irse con el artista. "Es que ya uno lo sabe, cuando empiezan hablar y le miran a él sabemos que se van con Alejandro", confiesa Luis Fonsi.

Malú opina lo mismo: "No un poquito de rabia, pero todo sano", señala. Sin embargo Alejandro Sanz no está nada de acuerdo: "Eso no es verdad, hay mucha gente que decide irse con otros coaches".

Además, Alejandro Sanz nos ha sorprendido con su faceta más secreta: ¡Se le da muy bien presentar 'El hormiguero 3.0!

¡No te pierdas el estreno de 'La Voz' el viernes a las 22.00 horas en Antena 3!