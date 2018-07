Backstreet Boys: "Tenemos las mejores fans del mundo"

El famoso grupo de los 90 los 'Backstreet Boys' han acudido a El Hormiguero 3.0 para presentarnos su nuevo disco 'In a world like this'. El disco coincide con la celebración del 20º aniversario de la famosa boy band, con los cinco miembros originales juntos de nuevo. El grupo ha generado unas ventas de más de 130 millones de álbumes en todo el mundo, ha ganado numerosos premios y ha marcado el comienzo de un capítulo de la cultura pop que se apoderó de todas las radios del mundo.

Unas fans muy apasionadas

Llenos de energía y buen rollo, así han entrado los 'Backstreet Boys' al plató de El Hormiguero 3.0 junto a un montón de fans que chillaban tras ver a sus ídolos. Tras sentarse y empezar la entrevista sobre su nuevo disco, Pablo ha comenzado a preguntar sobre como eran las fans de los Backstreet Boys. Estos han afirmado que tienen las mejores fans del mundo y que tras veinte años todavía siguen acampando para sus concierto y que incluso ya algunas se traen a sus hijos.

También han comentado su última gira en China donde Kevin, ha comentado que es cierto que son fans diferentes ya que son algo más tranquilas. Pablo Motos le ha hecho una pregunta algo complicada cuando le ha preguntado de que tamaño eran los sujetadores de allí. Kevin ha confesado que eran más pequeños. Al hilo de esto han entrado en un pequeño debate entre todos sobre si las fans que tiran la ropa interior esta está usada o está limpia.

Por otro lado también han contado algunas anécdotas con sus fans no muy agradables, como la que contaba Nick Carter ya que una 'loca' se presentó en la puerta de su casa con un cuchillo.

Además los Backstreet Boys cuidan tanto a sus fans que son el único grupo que se ha ido de crucero con ellos. Todos afirman que ha sido una experiencia divertida donde tienes la oportunidad de intimar con ellas.

Su lado más personal

Adentrándose un poco en la vida privada de los cantantes, Pablo Motos ha preguntado si todavía quedaba alguno que no fuera padre. Nick Carter ha contestado rápidamente que el sólo tiene 33 años y que no tiene prisa. Sin embargo, el resto del grupo ya son papas, Kevin tiene dos hijos y A.J. confesaba que es el único que tiene una niña que lo lleva loco.

Por otro lado, Pablo Motos le ha preguntado a Nick Carter si era cierto que estaba comprometido. Este ha afirmado que lleva unos cuatro meses comprometido y que se casará pronto tras cinco años de relación con su pareja. Además ha contado cómo fue el momento en el que le pidió matrimonio a su novia.

Tras 20 años juntos se conocen mucho...

Trancas y Barrancas les han propuesto un divertido juego que solo se puede jugar cuando las personas se conocen muy bien. Las hormigas les han hecho algunas preguntas cómo ¿Quién es el más ligón?, ¿El más tacaño? o ¿Quién tarda más en arrglarse? y ellos han tenido que contestar.

Momento fan en El Hormiguero 3.0

Uno de los momentos más divertidos de la noche ha sido cuando dos fans privilegiadas han bajado de entre el público y se han sometido a una prueba. Con los ojos vendados han tenido que adivinar que componente de los Backstreet Boys les cantaba o las tocaba.

Los BSB anuncian el nombre definitivo de la Boy Band de El Hormiguero 3.0

Además han sido los propios Backstreet Boys los que han anunciado el nombre definitivo de la Boy Band de El Hormiguero 3.0 y ha sido Kevin quién ha anunciado que el nombre es Y5 (Why Five). Después nuestra nueva banda se han estrenado en directo.

El Hombre de Negro sorprende a los Backstreet Boys con el 'Baile automático'

Por último, El Hombre de Negro nos ha sorprendido una vez más. En homenaje a los invitados, los Backstreet Boys, ha traído a unos bailarines algo especiales, unos bailarines 'automáticos' que controla a través de una tablet. Tras una pequeña demostración El Hombre de Negro y más de 100 bailarines han bailado los mejores éxitos de los Backstreet Boys.